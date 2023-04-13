美股重點新聞摘要2023年04月13日

今日操盤前瞻

聯準會 3 月會議紀錄

中國 3 月貿易帳

美國 3 月 PPI、上周失業金數據

美股財報 (4/13 盤前)：達美航空 (DAL)

美 CPI 提前洩露？美債再度出現詭異波動

美國勞工部週三 (12 日) 公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 發布前的一分鐘，美債期貨市場突然出現詭異波動，再次引發人們懷疑，CPI 數據可能遭到提前洩露。閱讀全文...

Fed 會議紀錄：銀行業危機可能讓美國經濟輕度衰退 部分官員下調終點利率預期

美國聯準會（Fed）周三（12 日）公布的 3 月會議記錄顯示，決策者在上月一連串銀行倒閉引起市場動盪後下調今年升息的預期，並強調他們對信貸緊縮進一步放緩經濟的可能性保持警惕。另外該份紀錄還顯示，銀行業危機影響可能會讓美國經濟在今年晚些時候步入輕度衰退。閱讀全文...

巴菲特談比特幣：我這輩子看過很多人做傻事

比特幣最近大反攻，今年來大漲超過 80%，但「股神」巴菲特絲毫不為所動，他周三 (12 日) 接受 CNBC 專訪時，把比特幣和加密貨幣比擬為賭博，認為這些人想要一夕致富，是在做傻事。閱讀全文...

分析師：iPhone 15 Pro 設計改變 蘋果供應商思睿邏輯遭殃

華爾街分析師們強調，iPhone 15 Pro 的設計改變給蘋果供應商思睿邏輯（Cirrus Logic）的利潤帶來風險，該股周三（12 日）盤中股價一度跌逾 12%。根據彭博匯編數據顯示，該公司的 88% 營收都來自蘋果。閱讀全文...