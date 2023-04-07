捨鎳改鐵！特斯拉Semi Light電動卡車、平價電動車將採LFP電池

特斯拉 (TSLA-US) 計劃將更便宜的鐵基電池應用範圍擴大到其 Semi 電動半掛卡車以及一款平價電動車上。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 擁護中國供應商主導的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池技術，並曾於 3 月表示「電氣化的重責大任絕大部分將落在鐵基電池上。」但由於美中政局緊張，讓中國供應商在美國建造電池工廠恐是一大難關。

特斯拉在周三發布的「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」文件中提道，其短程重型電動卡車 (特斯拉稱其為半輕型) 將使用 LFP 電池，但未提供該款車發布日期等細節。

特斯拉去年 12 月開始交付 Semi 電動卡車，該款車每次充電可行駛 500 英哩，使用鎳基電池。特斯拉此前表示將推出續航里程為 300 英哩的版本。

特斯拉表示，其擬議的小型電動車將使用容量為 53 千瓦時 (kWh) 的 LFP 電池，而 Model Y 和 Model 3 為 75 kWh。

特斯拉上個月表示，將把未來幾代車的裝配成本削減一半，這些車將於特斯拉墨西哥和其他地方的工廠生產。

另外，中型車 Model 3 和 Model Y 也會使用 LFP 電池，但沒有給出時間表。目前特斯拉在美銷售的 Model 3 和 Model Y 大部分都使用鎳基電池。

馬斯克與 LFP 擁護者主張，鐵蘊藏量豐富且價格便宜，且 LFP 電池的火災風險也往往低於鎳基電池，全球採用的優點大過缺點。鐵的缺點包括體積較大、重量較重，且普遍儲存的電能較鎳基電池少，因此充飽電後可用的哩程較短。

特斯拉目前向中國寧德時代採購 LFP 電池，但寧德時代在美國沒有工廠。特斯拉的南韓供應商 LG Energy Solution 計劃在其擬建的亞利桑那州工廠生產 LFP 電池。