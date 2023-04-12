美國環保署祭出尾氣排放新規 2032年電動車須占銷量67%

美國環保署 (EPA) 周三 (12 日) 公布最新的尾氣排放限制，要求 2032 年時在美銷售的所有新車中，最多 67% 為全電動車。這是美國迄今為止最激進的氣候法規。

這些限制將超過拜登總統之前的承諾，即到 2030 年電動車約占汽車銷量的 50%，並加速該國的潔淨能源轉型。這些限制還將大大減少交通部門的氣候變化排放；交通部門是美國溫室氣體的最大來源。

Kelley Blue Book 數據顯示，即使近年來美國電動車銷量有所上升，但電動車銷量僅占去年售出的 1380 萬輛新車的 5.8%，高於前年的 3.1% 。美國是僅次於中國和歐洲的全球第三大電動車市場。

這些限制並不要求特定的電動車年銷量，而是為汽車和卡車設定污染標準，這將迫使汽車業銷售更多電動車以滿足要求。EPA 預計，到 2055 年該標準將減少近 100 億噸碳排放，相當於美國 2022 年碳排放總量的兩倍多。

美國環保署署長里根 (Michael Regan) 在記者會上表示，「這是一個非常具有遠見的提議。」「該提案徵求了多種實現這些目標的方法，我們計劃戰略性地讓所有利益相關者都能參與。」這些限制將供公眾審查和評論，並可能面臨法律挑戰。

全電動車取代燃油車的急迫性，將有助於拜登政府實現其到 2030 年前將美國溫室氣體排放量至少減少 50%、並到 2050 年實現淨零排放的承諾。

EPA 表示，根據製造商為達到法令標準而選擇的作法，它預計到 2032 年時電動車可能占新輕型汽車銷量的 67% 和新中型汽車銷量的 46%。

然而，這些限制將為汽車製造商帶來一系列挑戰。

汽車公司已經在工廠和電池技術上投資數十億美元以支持電動車。但是，電動車技術的快速採用需要更廣泛和可靠的充電基礎設施以及電動車電池所需的更多材料等。

代表主要汽車製造商的貿易組織汽車創新聯盟 (AAI) 在備忘錄中寫道，EPA 提議的法規「需要對美國工業基礎和美國人的駕駛方式進行 100 年的大規模改變」。

AAI 補充說，充電站需要變得更加可靠和無處不在，電動車必須變得更加實惠，並且必須建立國內關鍵礦產供應鏈。

拜登政府提高電動車銷量的努力也可能面臨消費者的反對；最終還是需要消費者願意並有能力購買電動車。

Kelley Blue Book 估計，目前新電動車的平均成本超過 58000 美元，遠高於不到 46000 美元的產業平均水平。

根據去年通過的《降低通貨膨脹法案》，稅收抵免為購車者提供了高達 7500 美元的購買獎勵，以提高電動車的採用率和可負擔性。然而，從 4 月 18 日開始，財政部的新要求將導致符合全額稅收抵免條件的新電動車數量減少。

本周一項民意調查發現，將近半數的美國人表示不太可能購買電動車作為下一輛車，理由是缺乏充電選項和高成本，是採用電動車的主要障礙。只有 35% 的受訪者支持制訂更嚴格的汽車排放規則，以鼓勵汽車製造商提高電動車銷量。

拜登政府今年稍早時設定 2030 年在美國道路上至少設置 50 萬個電動車充電站的目標，並宣布了一系列舉措以幫助實現這個目標，包括特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和 ChargePoint (CHPT-US) 等建立和經運充電網絡的公司的承諾。即使如此，專家表示仍需要數百萬個電動車充電站。