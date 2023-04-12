外資股東指經營層放任資金閒置 可成：偏頗不公

外資股東近期指出，可成 (2474-TW) 任由閒置資金讓通膨侵蝕，不僅不配息、也未妥善規劃運用資金等，經營層對此發出聲明，指出公司除承諾穩定配息外，也透過實施庫藏股減輕股本、提升每股淨值，但少數股東為追求短期利益，一再散播假訊息，造成公司聲譽損害，實屬偏頗不公，公司也保留法律追訴權。

可成表示，公司素來重視股東權益，2015 至 2021 七年間每年發放現金股利不低於每股 10 元，總發放金額逾 540 億元，即便現階段為轉型之際，為感謝股東陪伴，也規劃 2021 至 2023 年配發每股不低於 10 元的現金股利，預計 2022 至 2024 年配發，換算殖利率達 5-6%，優於市場平均。

此外，可成為維護公司信用與股東權益，從 2020 年三月至今已執行五次庫藏股，買回總額逾 155 億元，居上市櫃公司之首，佔泰州廠出售淨利近 7 成，且透過註銷買回股票，降低實收資本額近 12%，儘管國內外總體環境存在諸多挑戰，仍實施庫藏股調整資本結構，也將主動有效運用處分泰州廠的匯回資金。

可成補充，公司原本為鋁合金壓鑄工廠，經過 30 餘年努力不懈，成為全方位機構件解決方案領導者，出售泰州廠前，可成過去 20 年營收年均複合成長率超過 20%、平均毛利率逾 40%，領先多數同業，無論研發設計能力、量產規模、品質管理、成本控管等各方面均已臻世界級水平。

可成 2020 年淡出手機業務後，經營團隊即便知道未來面對營收及獲利減半，將承受無比壓力，仍以最大的勇氣與決心毅然為之，面臨產業結構性轉變，深知轉型非一蹴可幾；售廠迄今二年三個月，為協助股東創造更大價值，公司持續密切觀察市場狀況，將資源及資金優先投入具前景的技術與市場。

不過，2020 年初新冠疫情爆發，市場波動劇烈，低利環境導致資金氾濫，優質投資標的價值被高估，秉持公司永續經營、對股東負責態度，公司始終審慎評估，如今利率急升、景氣下行，金融市場陷入極大流動風險，可成一方面保有現金部位，也減輕產能包袱，進退有據，具備極佳彈性與韌性應對各種變局。

可成強調，公司設有投資人關係部及發言人系統，負責與投資人透過各種公開管道 (包含電話、電子郵件、公司網站等) 即時溝通，並積極參與投資人會議，妥適回應投資人關切各項議題。

可成聲明，公司尊重個別投資人的投資主張，但少數股東為追求短期利益及報酬，打著「股東行動主義」旗幟，一再散播錯假資訊，對公司聲譽造成損害，對一本初衷、孜孜矻矻戮力經營，實屬偏頗不公，也影響多數股東權益，故特此澄清，為免錯誤訊息混淆社會大眾視聽，若再有惡意誹謗，將保留法律追訴權。