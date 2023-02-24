5G手機連上太空 聯發科推全球首款5G NTN衛星通訊智慧手機

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (24) 日在 2023 世界行動通訊大會 (MWC 2023) 展示全球首款 3GPP 5G 非地面網路 (NTN) 衛星通訊技術，將 5G 帶入太空，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。

聯發科指出，首批採用自家衛星通訊技術晶片的智慧手機，由英國 Bullitt 集團及手機大廠 Motorola 共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。

此外，聯發科也分享下一代 5G 非地面網路技術，以迎接未來衛星通話、視訊雙向功能的新型 5G 應用，以先進的技術能力及超前速度佈局領先其他業者。

聯發科指出，衛星網路能彌補地面網路的不足，讓訊號涵蓋不到的地區也能享有穩定的通訊，擁有衛星通訊功能的智慧手機能讓使用者在難以建置通訊網路的區域保持聯繫，即使到了荒郊野外或者海上也能安心，若有緊急狀況也能即時求助，形成無縫銜接的通訊網環境。

時下 3GPP 非地面網路 (NTN) 技術最大的市場機會在智慧手機產業，除了手機外，農林業和物流等物聯網應用對衛星通訊的需求也在逐年增長，預期未來幾年內，汽車產業也將成為衛星通訊技術的重要市場。

聯發科看好，衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現 5G 衛星通訊的服務，加速 5G 網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧型手機實現 5G 衛星通訊的服務，加速 5G 網路地面和衛星的整合。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，智慧手機等設備上的雙向衛星通訊技術具有劃時代的意義，在眾多不同的垂直領域中開闢出新的可能性，聯發科的獨立 MT6825 晶片組符合 3GPP NTN 標準，能整合進旗艦手機中，提供無縫銜接的衛星連網體驗。

未來聯發科的衛星通訊產品組合將在 3GPP 的 5G R17 標準之上，發展 IoT-NTN 和 NR-NTN 技術，其中，IoT-NTN 技術為低連網速率連網而設，是傳簡訊的理想選擇，NR-NTN 技術容許更高連網速率，可支援視訊通話等應用程式。

由於目前的衛星網路僅在 IoT-NTN 通訊進行大規模支援，聯發科賦能的首批支援雙向衛星通訊的智慧手機等裝置也將採用 IoT-NTN 技術。

聯發科與 Bullitt 合作，率先全球推出兩款採用 3GPP NTN 技術的商用智慧手機：摩托羅拉 defy 2 和 CAT S75。這兩款智慧手機均採用聯發科 MT6825 3GPP NTN 晶片組，支援 Bullitt Satellite Connect 衛星通訊服務。Bullitt 的衛星通訊服務將為全球使用者提供雙向衛星簡訊傳輸、所在位置資訊分享、緊急救援服務功能。

聯發科也預告，將推出的 NR-NTN 晶片組，為終端裝置提供更高的連網速率，適用於導航和即時通訊、通話及視訊等應用。衛星網路將在未來幾年賦能 NR-NTN 應用，支援更多應用場景和新型態的業務發展開，讓智慧手機、物聯網設備和汽車獲得可靠的連線性優勢。

聯發科的 IoT-NTN 解決方案採用獨立晶片組設計，終端裝置廠商可將此雙向衛星通訊技術整合到 5G 和 4G 的智慧手機等裝置中。有別於市場其他非標準化的解決方案，聯發科採用 3GPP R17 NTN 開放標準，對 OEM 廠商或運營商而言，不須針對特定單一規格研發產品，是提供最佳彈性的選擇。

除了支援 3GPP R17 NTN 開放式標準，聯發科技 MT6825 IoT-NTN 晶片組還具備諸多其他功能，包括可連上地球同步軌道 (GEO) 衛星，可容易轉換成 3GPP NTN 標準衛星網路使用。在同類解決方案還需要使用者手動連網檢查之時，聯發科 MT6825 已經能讓裝置自動從衛星接收訊息，提供無縫衛星通訊體驗。

此外，聯發科 MT6825 省電、續航力強，且高度整合設計的優勢，有助加速產品上市進程。

聯發科強調，公司多年來作為 3GPP NTN 標準的重要貢獻者，將積極推動衛星通訊技術創新，持續與產業領先群夥伴密切合作測試和研發先進的 5G NTN 解決方案。