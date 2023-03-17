〈MWC通訊大會〉後5G時代來臨 聚焦6G、衛星及元宇宙等應用

工研院今 (17) 日舉辦 MWC 2023 行動通訊大展重點趨勢研討會，專家認為，後 5G 時代已來臨，全球通訊產業已往往下一世代的通訊技術發展，B5G、6G 將強化智慧應用，而 6G 卡位、衛星通訊、元宇宙都是關鍵趨勢。

GSM 協會 (GSMA) 調查，截至今年 1 月，全球 87 個市場的 230 運營商已推出行動 5G 服務，許多非洲和亞洲的發展中市場也在今年上線，不過，此調查過半受訪者認為，5G 不是真正的新技術，如何深化 5G 應用、滲透並增加變現機會才是關注重點。

隨著進入 5G-Advanced 階段，AI、機器學習改善網路智慧化，無人機和 XR 應用成為焦點，國際大廠也聚焦提高網路節能效果的議題。

國際大廠正往開放架構、能耗管理、AI 技術整合正加強布局，諾基亞發表新 O-RAN 產品，NTT docomo 跨足 SI 業務，CISCO、NEC、愛立信將 AI 導入部署模擬、流量監控與能耗管理。

除了 5G，不少國家和企業已將發展目標瞄準 6G 通訊技術，臺廠具有全球領先的半導體資通訊設備研發與製造能力，專家建議，應觀測國際上重要國家、組織在 6G 發展的動態，並積極參與國際標準致定與科技應用，同時也不能忽略地緣政治的影響與淨零排放的思維，才能超前部署 6G 產業的未來競爭力。

另一方面，非地面網路 (NTN) 通訊也是 NMC 關注焦點，包含多衛星軌道 (GEO、MEO、LEO) 通訊應用、高空平台 (HAPS) 互補性，以及手機連接衛星 (EX: 蘋果緊急救援)，本次 MWC 手機品牌 Motorola、CAT 首次展示採用聯發科 NTN 晶片達成雙向訊息傳輸。

諾基亞也宣布和 AST SpaceMobile、Vodafone 合作利用衛星手機直接講語音電話；愛立信、高通及泰雷斯集團公布以太空為基礎的網路計畫，能讓智慧手機直接透過衛星通訊。

另外，專家認為，元宇宙的發展帶動數位雙生進入蓬勃發展期，研調 MarketsandMarkets 預估，全球元宇宙產值將從去年的 69 億美元，成長至 2027 年的 735 億美元，年均複合成長率 (CAGR) 達 60.6%，將是通訊產業的生力軍。