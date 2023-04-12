〈陸港盤後〉美CPI公布前夕市場觀望 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（12 日）收盤漲跌互見，滬指 0.41%，美國勞工部周三將公布 3 月消費者物價指數（CPI），牽動聯準會（Fed）未來升息路徑。

滬指周三收盤漲 0.41% 報 3,327.18 點，深成指漲 0.05% 報 11,883.51 點，創業板指跌 0.41% 報 2,429.29 點；兩市成交額合計人民幣 1.1322 兆元，連續第七個交易日破兆，「北向資金」淨賣出 42.08 億元。

軟體、半導體、石油、鋼鐵、煤炭、保險、銀行等類股齊揚，釀酒、食品飲料、農業等族群則走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.86%，恒生科技指數重挫 1.92%。

美國勞工部將在台北時間周三晚間 8 時 30 分公布 3 月 CPI，經濟學家預估，3 月 CPI 月升 0.2%，年升 5.1%， 核心 CPI 月升 0.4%，年升 5.6%。如果核心 CPI 符合預期，將是自去年 9 月以來，核心 CPI 的升幅首次超過前月。

Mott 資本管理公司創始人 Michael Kramer 說：「如果總體 CPI 符合預期或比預期低，那都不緊要。Fed 可能會在 5 月升息 1 碼。而美國在上周公布的非農就業報告，令 Fed 5 月升息 1 碼的機率從 50% 左右攀升至 70%。」

此外，中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 在香港的股價周三收盤大跌逾 2%，利空是港交所揭露資料顯示，「股神」巴菲特掌控的波克夏（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) ，再度減持中國電動車大廠比亞迪 H 股，累計已砍掉近半股權。

據《證券時報》報導，波克夏在 3 月 31 日出售 248 萬股比亞迪 H 股，平均減持價格為每股 217.67 港元，持股比率下降至 10.90%，套現約 5.4 億港元。

自去年 8 月波克夏首次減持比亞迪以來，這已經是港交所第十次揭露其減持比亞迪 H 股。數據顯示，波克夏曾在今年 1 月 3 日、1 月 27 日、2 月 3 日減碼，今年來減持次數達到四次，均為減持超過整數百分點，觸發申報門檻。