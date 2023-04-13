中國「五一」機票預訂爆發 但航空業者Q1仍大賠人民幣數十億

中國多個機票和旅遊預訂平台的最新數據顯示，多地「五一」假期機票預訂量已經遠遠超過去年同期，但上季航空公司整體依然虧損人民幣（下同）數十億元。

據《第一財經》報導，航旅縱橫的大數據顯示，截至本周一（10 日），中國多地「五一」假期機票預訂量已經遠遠超過去年同期，其中南京、上海、深圳、北京、重慶、杭州等熱門目的地的機票預訂量增幅較大，較去年增長逾六倍，廣州、青島兩地更是較去年暴增 10 倍左右。

旅游出行需求回升是重要支撐。攜程的數據顯示，截至 4 月 6 日，國內遊訂單已追平 2019 年，較一年前激增逾七倍；出境遊預訂增長逾 18 倍，境外跟團遊報名量較 4 月初驟增 157%。

這讓不少航空公司看好「五一」期間的航班收益。在近日幾場內部業績交流會上，國航 (00753-HK) 就樂觀預期「五一」期間市場復甦。

國航表示，疫情改變了旅客的訂票習慣，越來越多旅客臨近出行才訂票，但「五一」假期出現一些遠高於預期的訂票，主要在西南區域和海南市場，成都、重慶、大理、麗江、海南都是比較熱門的市場。

國航並說，目前票價水準已超過 2019 年，東航 (600115-CN) 的國內票價也有兩位數成長，並預估全年仍有兩位數增幅。

不過，並非所有航空公司都能保持較高收益水準。航班管家的機票數據顯示，今年第 1 季，國內航線經濟艙平均票價為 704 元，較去年同期躍增 27.3%，較 2019 年下降 8.4%。

這與上季航班量增幅大於旅客量增幅不無關係。根據中國航協的最新通報，第 1 季客運航班執行量和旅客運輸量分別回升至 2019 年同期的 82.3% 和 80%；飛機日利用率為 7.3 小時，恢復至 2019 年同期的 78%；客座率回升至 2019 年同期的 89.9%。

整體而言，隨著「春運」結束，客流量回升跟不上航班量的腳步，導致上季中國航空公司共計依然虧損數十億元。