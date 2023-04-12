漢能系9家核心公司遭清算 中國前首富李河君新能源帝國崩盤

中國前首富、漢能控股集團創始人李河君在去年 12 月被警方帶走後，支撐「漢能商業帝國」的 9 家核心公司傳出遭破產清算，昔日的新能源巨頭所創建出的商業帝國「崩盤」。

北京市第一中級法院近日公告，經債權人申請，裁定受理北京知旬科技有限公司、秉誠能源控股集團有限公司、金江水力發電集團有限公司、君泰創新（北京）科技有限公司、漢能新材料科技有限公司、北京知乘科技有限公司、北京漢能薄膜太陽能電力工程有限公司、北京精誠鉑陽光電設備有限公司、北京漢能薄膜發電投資有限公司，破產清算一案。

公告稱，鑒於上述九家公司在區域範圍內有較大影響，決定採取競爭方式選任該系列案管理人。

曾經「漢能大了，霧霾就小了」的廣告語讓漢能集團廣為人知，如今，李河君杳無音信，漢能多家關聯企業也接連走上破產清算之路。

李河君的白手起家創業史可謂傳奇。1989 年他向大學老師借款 5 萬元人民幣，創立漢能集團。經過 20 年的發展，漢能成為全球最大的民營水力發電企業和全球最大的薄膜太陽能企業。

其中，漢能薄膜的股價在短短兩年多的時間，一度大漲 3000%，2015 年的總市值超過 1500 億港元，成為當時全球市值最高的太陽能上市公司。

這也讓李河君獲稱「新能源大王」，身價水漲船高，一度登頂中國首富。據 2015 年胡潤全球富豪榜，李河君超越馬雲和王健林，以人民幣 1600 億元的身價成為中國首富。

不過好景不常，2015 年 5 月 20 日漢能薄膜發電被質疑存在大量關聯交易，涉嫌操作股價，當天股價暴跌 47%，公司宣布停牌；5 月 28 日，港交所宣布對漢能薄膜進行調查。直到 2019 年，受錦州銀行危機的影響，漢能系崩盤。當年 6 月份，漢能薄膜私有化方案獲獨立股東通過，從港交所退市。

2022 年 12 月李河君疑因與錦州銀行相關，被遼寧省錦州市公安局執法人員帶走，此後渺無音訊，由漢能重組而成的石農控股集團，也在去年 12 月 22 日停止營運。

《澎湃新聞》報導，李河君是中國新能源領域的「另類人物」。漢能的生意看似又一個新能源造富神話，實際上卻玩的是「左手倒右手」、「自買自賣」的數字遊戲。長期以來，漢能旗下子公司之間的關聯交易鬼影重重。