中國央行：3月M2貨幣供應年增12.7% 人民幣貸款增加3.89兆元

中國央行週二 (11 日) 公布的數據顯示，至 3 月底，狹義貨幣 (M1) 年增 5.1%，廣義貨幣供應量 (M2) 年增 12.7%，均較上月有所回落。而人民幣貸款增加 3.89 兆元，較去年同期增長增 7497 億元，在結構上有進一步改善。另外，上月底社會融資規模存量為 5.38 兆元，年增 10%。

具體來看，3 月底，M2 餘額 281.46 兆元，年增 12.7%，增速較 2 月底低 0.2 個百分點，較去年同期高 3 個百分點。M1 餘額 67.81 兆元，年增 5.1%，增速較 2 月末低 0.7 個百分點，較去年同期高 0.4 個百分點。流通中貨幣 (M0) 餘額 10.56 兆元，年增 11%。當月淨回籠現金 961 億元。

此外，數據也顯示，中國 3 月新增人民幣貸款 3.89 兆元，年增 7497 億元，該季度人民幣貸款增加 10.6 兆元，年增 2.27 兆元。

3 月底，社會融資規模存量為 5.38 兆元，年增 7079 億元。2023 年第一季社會融資規模存量累計為 14.53 兆元，年增 2.47 兆元。分析師認為，這表明隨著疫情影響退去，市場主要融資需求增加，並成為推動經濟回升的重要力量。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，整體來看，今年以來，隨著經濟活動逐步回歸正軌，企業復工復產加速，資金需求穩步回暖，帶動一季度金融數據持續走強。展望第二季，隨著經濟發展持續好轉，實體經濟資金需求有望持續維持強勁，進而帶動金融數據走強。

然而需要注意的是，民眾消費動力仍舊偏弱，政府當局應積極優化相關政策措施，以有效提振居民消費意願，帶動經濟加速回暖。