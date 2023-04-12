盤中速報 - 映泰(2399)急跌-2.11%報16.3元，成交761張

映泰(2399-TW)近5分K跌速2.11%，12日09:08報16.3元，成交761張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲0.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.01%。台灣加權指數上漲0.29%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-604 張
- 外資買賣超：-576 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：-100 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.31%
$12,631
原投組報酬率
+16.96%
$11,696
投組標的成分
40%
1513
20%
4967
20%
4961
10%
3006
10%