〈焦點股〉比特幣短線飆升近1成 二線主板廠逆勢抗跌

美國矽谷銀行無預警倒閉，連帶對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank 也遭關閉，引爆一系列連鎖效應，不過在美國主管機關宣布出手下，加密貨幣逆勢走堅，比特幣近一日飆升近 1 成，短線站回 24000 美元關卡，也激勵台股的二線主板業者今 (14) 日股價逆勢抗跌。

大盤今日持續籠罩在美國銀行風暴隱憂中，早盤大跌近 200 點，不過二線主板業者在比特幣、以太幣等加密貨幣逆勢回升下，午盤前維持漲勢，麗臺 (2465-TW)、撼訊 (6150-TW) 漲逾 2%，映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW) 表現也不俗，漲幅均逾 1 成。

觀察比特幣近一日強彈走勢，主因是美元穩定幣 USDC 發行商 Circle 在矽谷銀行有約 33 億美元現金儲備，由於矽谷銀行無預警倒閉，原引發投資人擔憂，不過隨著美國監管單位介入，Circle 應可全額領出在矽谷銀行中的現金儲備，激勵 USDC 價格回穩，連帶加密貨幣價格走揚。

截至今日上午 11 時，根據 CoinGecko 報價顯示，比特幣價格最高來到 24535 美元，近一日漲幅達到 9.2%，市值第二大的以太幣表現也不俗，近一日漲幅也來到 4.9%，最高站上 1702 美元價位。