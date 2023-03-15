盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.52%報16.3元，成交735張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.52%，15日09:07報16.3元，成交735張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

映泰(2399-TW)近5日股價下跌0.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌2.58%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+32 張
  • 外資買賣超：+10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：-209 張
  • 融券增減：+5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.02%

$13,202

原投組報酬率

+25.82%

$12,582

投組標的成分

  • 40%

    精確

    3162

  • 20%

    擎邦

    6122

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞