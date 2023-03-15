盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.52%報16.3元，成交735張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.52%，15日09:07報16.3元，成交735張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌0.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌2.58%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：-209 張
- 融券增減：+5 張
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AI優化後報酬率
+32.02%
$13,202
原投組報酬率
+25.82%
$12,582
投組標的成分
40%
3162
20%
6122
20%
2413
10%
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10%