盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.35%報17.35元，成交1,275張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.35%，23日09:59報17.35元，成交1,275張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲5.56%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.9%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-889 張
- 外資買賣超：-864 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-197 張
- 融券增減：+228 張
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原投組報酬率
+8.61%
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投組標的成分
40%
2482
20%
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