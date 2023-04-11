盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至163.0元，漲幅達7.24%

尼得科超眾(6230-TW)11日12:18股價上漲11元，報163.0元，漲幅7.24%，成交360張。

尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。

近5日股價上漲1.67%，台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+86 張
  • 外資買賣超：+67 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張
  • 融資增減：-36 張
  • 融券增減：0 張

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