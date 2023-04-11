盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至163.0元，漲幅達7.24%

尼得科超眾(6230-TW)11日12:18股價上漲11元，報163.0元，漲幅7.24%，成交360張。
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。
近5日股價上漲1.67%，台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+86 張
- 外資買賣超：+67 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
- 融資增減：-36 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
尼得科超眾(6230-TW)11日12:18股價上漲11元，報163.0元，漲幅7.24%，成交360張。
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。
近5日股價上漲1.67%，台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.99%
$13,399
原投組報酬率
+26.36%
$12,636
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%