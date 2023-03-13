盤中速報 - 映泰(2399)急跌-2.24%報15.3元，成交620張

映泰(2399-TW)近5分K跌速2.24%，13日09:13報15.3元，成交620張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.77%。台灣加權指數下跌0.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+633 張
- 外資買賣超：+623 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：-288 張
- 融券增減：-23 張
最新相關新聞
映泰(2399-TW)近5分K跌速2.24%，13日09:13報15.3元，成交620張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.77%。台灣加權指數下跌0.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.26%
$12,826
原投組報酬率
+21.17%
$12,117
投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
2413
10%