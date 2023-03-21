盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.38%報17.2元，成交2,828張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.38%，21日09:48報17.2元，成交2,828張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲3.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.85%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,190 張
- 外資買賣超：-1,213 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+187 張
- 融券增減：+177 張
最新相關新聞
映泰(2399-TW)近5分K漲速2.38%，21日09:48報17.2元，成交2,828張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲3.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.85%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+38.37%
$13,837
原投組報酬率
+29.09%
$12,909
投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
10%
3027
10%