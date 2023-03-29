盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.05%報90.6元，成交2,141張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.05%，29日10:04報90.6元，成交2,141張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.62%。櫃買指數上漲1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,597 張
- 外資買賣超：+7,574 張
- 投信買賣超：+851 張
- 自營商買賣超：+172 張
- 融資增減：+246 張
- 融券增減：+183 張
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AI優化後報酬率
+27.48%
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原投組報酬率
+18.79%
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投組標的成分
40%
6485
20%
5222
20%
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