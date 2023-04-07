盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.27%報94.2元，成交547張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.27%，07日09:10報94.2元，成交547張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲0.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.38%。櫃買指數上漲0.02%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-133 張
- 外資買賣超：-348 張
- 投信買賣超：+100 張
- 自營商買賣超：+115 張
- 融資增減：-339 張
- 融券增減：-177 張
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+37.35%
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原投組報酬率
+28.14%
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投組標的成分
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1760
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