盤中速報 - 中裕(4147)急跌-3.64%報92.6元，成交3,231張

中裕(4147-TW)近5分K跌速3.64%，28日09:33報92.6元，成交3,231張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲28.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.54%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,875 張
  • 外資買賣超：+6,884 張
  • 投信買賣超：+859 張
  • 自營商買賣超：+132 張
  • 融資增減：+1,478 張
  • 融券增減：+383 張

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