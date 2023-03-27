盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.55%報95.5元，成交2,757張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.55%，27日09:03報95.5元，成交2,757張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲31.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.03%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,750 張
- 外資買賣超：+4,699 張
- 投信買賣超：+929 張
- 自營商買賣超：+122 張
- 融資增減：+1,939 張
- 融券增減：+388 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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8478
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