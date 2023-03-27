盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.55%報95.5元，成交2,757張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.55%，27日09:03報95.5元，成交2,757張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲31.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.03%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,750 張
  • 外資買賣超：+4,699 張
  • 投信買賣超：+929 張
  • 自營商買賣超：+122 張
  • 融資增減：+1,939 張
  • 融券增減：+388 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+23.71%

$12,371

原投組報酬率

+14.28%

$11,428

投組標的成分

  • 40%

    東哥遊艇

    8478

  • 20%

    訊連

    5203

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    智原

    3035

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞