沙塵暴席捲中國18個省市區 上海也開始「吃土」 空汙指數破表

氣象監測數據顯示，沙塵暴席捲中國 18 個省市區，影響範圍擴大至華北、東北及黃淮等地，上海也開始「吃土」，且空汙指數破表。

據《中國科學報》報導，4 月 9 日，中國開始受到沙塵天氣影響；4 月 10 日，沙塵天氣的影響範圍擴大至内蒙古、華北、東北及黃淮等地。其中呼和浩特、大同等地出現沙塵暴，錫林郭勒、包頭、烏蘭察布、張家口等局地甚至遭遇強沙塵暴侵襲。

到了 4 月 11 日晚間 8 時許，沙塵已經開始影響上海，空氣品質已是嚴重汙染級別，兒童、老年人及病人應停留在室內，避免體力消耗，一般人群避免戶外活動。

中國天氣網的數據顯示，截至周二（11 日）晚間 10 時，上海 PM10 指數已達到 803，各監測點實時空氣品質指數（AQI）已經爆表，短短一個小時空氣品質驟然變差。

有網友表示：「楊浦已經爆表了」、「喉嚨鼻子已經超級不舒服了，敏感的人難熬哦」、「第一次看到上海污染 500 的」、「第一次感受沙塵暴，汙染值爆表」。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，周二下午 3 時左右，沙塵已跨過長江，而當地可能降雨，對沙塵有一定淨化作用，但降雨不能完全「洗淨」沙塵。

另據《紅星新聞》報導，中國氣象局周二召開沙塵線上通氣會，中央氣象台首席預報員桂海林表示，沙塵不是需要根治的問題，沙塵固然會產生一些不利影響，但沙塵也對全球生態帶來一些有利影響。

桂海林說，對於一些本來就降水稀少的氣候區，政府對防沙治沙彩取科學態度，也就是宜沙則沙，主要是防止沙地擴大化。「在不利於植被生長的地方，配上這種大風氣旋的天氣系統，沙塵是必然的一個天氣現象，所以說它並不是一個需要根治的天氣。」

桂海林表示，根據氣象預報範圍，此次沙塵天氣的影響，主要是長江以北區域為主，長江以南區域，例如浙江北部、湖南北部等部分地區可能受到一點波及，但影響不大。

「其實不僅僅是到了南方，從監測數據來看，比較強的沙塵天氣，甚至可以圍繞地球一圈，在歐洲的阿爾卑斯山上，曾經也檢測到了來自於亞洲地區的一些沙塵。所以說沙塵是一個遠距離的輸送現象，即使影響到了我國南方地區，也並不是特別稀少的事情。」桂海林說。