微軟、資安機構報告：全球至少10國以上媒體、政要iPhone遭以色列間諜軟體駭入

根據微軟 (MSFT-US) 和加拿大資安研究機構公民實驗室 (Citizen Lab) 周二 (11 日) 發布的最新研究，包含北美和歐洲在內，至少 10 個國家的記者、反對派人士和宣傳組織的 iPhone 均遭以色列公司 QuaDream 開發的間諜軟體駭入。

該報告指出，目前已具體知道一些受害公民。QuaDream 公司是以色列間諜軟體公司 NSO Group 的競爭對手，後者因旗下間諜軟體「飛馬」（Pegasus）涉及入侵和竊聽世界各地記者、維權人士和企業高層的智慧手機，已被美國政府列入黑名單。

微軟同時發布報告，也稱其「高度相信」該間諜軟體與 QuaDream「密切相關」。

微軟副法顧長 Amy Hogan-Burney 聲明，像 QuaDream 這樣的駭客組織總在陰暗處茁壯成長，公開揭露並阻止其行動相當重要。

QuaDream 公司註冊表上列名的以色列律師 Vibeke Dank 則沒有回應置評請求。《路透》過去一年試圖接洽 QuaDream 也未能取得聯繫，包括親自拜訪該公司位於 Tel Aviv 外的辦公室也未能成功。該公司沒有宣傳其業務的網站，相較 NSO Group 行事低調許多。

根據路透 2022 年報導，QuaDream 開發出一種無需互動的駭客工具，類似 NSO 部署的程式，這類「零觸及」工具特別受網路犯罪分子、間諜和執法部門熱愛，因為他們可藉此遠端破壞設備，設備擁有者不需要打開惡意連結，也不必下載帶病毒的附件，就可能被置入該間諜軟體。

公民實驗室和微軟均無法確定 QuaDream 軟體的目標，但該指控仍可能對該公司造成損害。

此前美國拜登總統已宣布打擊國際間諜軟體。白宮上個月發布行政命令，禁止美國政府使用引發爭議的「飛馬」（Pegasus）等商業間諜軟體。

NSO 及白宮都沒有立即回覆置評請求。