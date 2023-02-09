〈陸港盤後〉拜登否認間諜氣球事件重創美中關係 A股大漲

中國 A 股市場三大指數周四（9 日）收盤全面大漲，漲幅均超過 1%，利多是美國總統拜登否認間諜氣球事件重創美中關係，且財長葉倫仍盼造訪中國。

滬指周四收盤漲 1.18% 報 3,270.38 點，深成指勁漲 1.64% 報 12,048.27 點，創業板指驟漲 1.74% 報 2,569.73 點；兩市成交額合計人民幣 9,011 億元，「北向資金」淨買入 121.01 億元，終結連續四日淨賣出。

半導體、晶片、釀酒類股強勢拉升，保險、券商、物流、媒體、鋼鐵、汽車、醫藥、銀行等族群均走高。

香港恒生指數周四收盤漲 1.6%，恒生科技指數勁揚 3.16%。

拜登周三上美國公共電視網（PBS）節目《Newshour》，當被問及美中關係是否遭受重大打擊時，他予以否認。拜登說：「因為美方擊落一個蒐集資訊的氣球而導致兩國關係變得更糟？你聽我說，我向習近平明確表態，我們將和中國全面競爭，但美方不會尋求衝突，目前情況就是這樣。」

拜登表示，軍方正在打撈氣球殘骸，之後再進行分析。該氣球高度約 60 公尺，裝載大型傳感器，大小約等同一架區域型噴射機。拜登並說，自中國偵測氣球事件爆發以來，他仍未和中國國家主席習近平交談過。

中國偵察氣球引起外界猜測，旅美中國問題專家鄧聿文周四研判，北京高層事前應不知情，氣球很可能是早已部署的常規偵察活動，因相關人員敏感性不強或機械問題，而在美國國務卿布林肯訪中前夕進入美國領空。

葉倫周三則表示，在經濟問題方面，加強美中溝通很重要，她仍希望能訪問中國，並和中國經濟官員會面。

葉倫上月與中國國務院副總理劉鶴在瑞士蘇黎世會面，美國財政部不久後就宣布葉倫計劃出訪中國的消息。

葉倫並未提供更多訪中細節，僅稱出發時間取決於國務院和國防部。在中國間諜氣球事件爆發後，布林肯已延後北京行程。

對此，中國商務部新聞發言人束玨婷周四表示，今年 1 月劉鶴與葉倫在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪華持歡迎態度。