美眾院下周表決兩黨立法 應對華為、中興威脅

美國眾議院將於下周表決一項法案，打擊被美國政府視為國安威脅的中國電信設備大廠華為和中興通訊。

眾議院周二 (11 日) 表示，這項名為《打擊不可信海外電信商法案》(Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act) 的兩黨立法，將要求國務院回報在自家 5G 網路中使用華為、中興設備及服務的北約盟國與其他國家。

民主黨眾議員 Susan Wild 說：「我們需要加倍努力保護我們的國家安全和利益，幫助盟國採取保護自身安全的措施，並堅定捍衛基本權利。」

上述立法還要求上市公司披露是否和華為或中興進行業務往來，同時要求國務院提交報告，說明美國駐外大使館是否存在電信漏洞，並推動促進美國國家安全的關鍵電信基建項目。

針對上述報導，華為和中興均未置評。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 去年 11 月宣布，將禁止進口與銷售對國家構成不可接受風險的通訊設備，華為和中興均在禁令管制範圍內。

FCC 此前要求美國企業拆除或更換前述兩家公司的設備，並承諾予以補償。多年來，美國政府也不斷施壓，要求盟國不要在自家 5G 網路使用華為或中興的服務，甚至要求拆除現有設備。