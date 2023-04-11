兩產業去年獲利大減逾5000億元 上市櫃營收創高、獲利年減近5%

上市櫃公司去 (2022) 年營收持續成長並創新高，但受光電、保險業獲利大幅衰退 5135 億元所拖累，導致上市櫃去年整體稅前盈餘共約 5 兆元、年減幅近 5%。

根據統計，上市櫃去年營收合計共 42.9 兆元、年增幅 5.01%，營收持續成長且創歷史新高；但亮眼的營收表現卻未反映在獲利上，去年上市櫃稅前盈餘共約 5 兆元，較 2021 年減少約 4.87%。

金管會證期局副局長高晶萍表示，上市櫃去年營收創新高，但獲利卻衰退，主要與金融保險業、光電業 2 大產業獲利衰退有關，其中金融保險業去年獲利減少 3241 億元、年減 42.89%，光電業獲利也減少 1894 億元、年減幅逾 9 成，合計保險與光電去年獲利就縮水 5135 億元，進而拖累上市櫃獲利表現。

上市公司去年營收共 39 兆 2285 億元，刷新歷年最高紀錄，年增幅約 5.05%；稅前盈餘 4 兆 6230 億元，則是歷年次高紀錄，年減幅約 6.08%。

高晶萍指出，上市公司去年獲利成長原因包括：5G 應用、高效能運算及車用電子的穩定需求讓半導體業受惠，進而拉抬獲利表現；航運業則受惠於運能調節與匯兌利益挹注獲利成長；另外，電子零組件也在 AI、車用電子與 5G 需求支撐下，挹注獲利表現。

根據金管會統計，上櫃公司去年營收、獲利雙雙創新高，去年營收共 2 兆 6675 億元、年增 3.1%；稅前盈餘共 3333 億元、年增 6.76%

高晶萍指出，上櫃公司的光電業受惠於毛利提升與市場需求，拉抬獲利成長；半導體也因市場毛利提升與市場需求挹注，帶動獲利成長；另外，部分產業則有疫情帶動需求、大型標案，加上不動產處分利益，挹注獲利表現。