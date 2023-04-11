藥品供應通報處理中心上線 整合5類用藥平台預防缺藥

為強化我國藥品穩定供應機制，衛福部今 (11) 日宣布成立跨部門「藥品供應通報處理中心」，針對藥品短缺事件，進行整體性的預防及應對，此中心整合五類用藥平台，包括西藥、中藥、罕病藥品等供應，業者若發現 6 個月內可能出現缺藥，須儘速通報，食藥署未來會公布前兩週的辦理情形。

衛福部指出，「藥品供應通報處理中心」由衛福部長擔任召集人，衛福部次長擔任副召集人，採專人專責及跨司署合作，其中，包含食品藥物管理署、中醫藥司、醫事司、中央健康保險署、國民健康署及疾病管制署等 6 個單位，橫向各單位的串聯及溝通將更為緊密且無礙。

此中心整合 5 類用藥平台，包括食藥署「西藥供應資訊平台」、中醫藥司「中藥供應資訊平台」、醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、國民健康署「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」及疾病管制署「公費疫苗及傳染病用藥之供應」，更加全面管理各類藥品之穩定供應。

衛福部表示，除既有藥品通報短缺案件的評估處理及資訊傳遞機制，更強化研擬防缺藥政策，例如推動國產學名藥政策，以提前預防藥品短缺；強化跨部門資料整合及主動監測，以早期發現缺藥事件；針對涉及跨司署之藥品短缺情事，透過跨部門合作處理，以穩定藥品供應。

針對西藥部分，食藥署已於 3 月 24 日發文請相關公協會轉知會員，並請醫療機構及藥局等，針對目前仍短缺的個別廠牌藥品重新進行通報。

食藥署請藥品輸入業者至少每月與國外藥品供應商聯繫，確認藥品於 6 個月內的輸入時程及數量，請國產業者至少每月要確認生產藥品原物料於 6 個月內的庫存及到貨時程；並皆需妥善評估藥品庫存及國內臨床需求，必要時增加藥品輸入數量或儲備原物料。

若 6 個月內藥品有不足供應之虞時，業者需儘速至平台通報，食藥署未來將定期公布前兩週通報案件的辦理情形。

針對藥品因匯率或成本變動等因素，致健保支付價格有不敷成本之情事，藥品許可證持有廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 34 條及第 35 條規定，檢附成本分析等資料，向健保署提出重新核價的建議，健保署將儘速於 3 個月內重新核價。