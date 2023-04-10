共軍環台演習第三天 國產航母山東艦首度參加軍演

中國東部戰區周一（10 日）繼續舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，國產航空母艦「山東艦」首度參加軍演，且中國軍事專家聲稱，共軍精確打擊的關鍵目標，可能涵蓋「台獨」重要政治場所。

據中國央視報導，東部戰區周一繼續舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、指揮、行動及保障。「山東艦」也首度參加軍演。

國防部周一表示，至上午 6 時止，過去 24 小時偵獲共機 70 架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域 35 架次）、共艦 11 艘次。

據《環球時報》報導，從公開訊息來看，此番解放軍並未為演習設置實際使用武器科目，但意義深遠，從「火力圍島」發展到「兵力圍島、火力模擬上島」，解放軍對台實戰準備漸趨深入。

中國軍事科學院研究員趙小卓表示，東部戰區同步舉行環島戰備警巡和「聯合利劍」兩個活動，對台灣的禁閉力道更大，從西部、東部、南部、北部對台灣形成緊逼壓縮態勢。

中國軍事專家表示，解放軍各軍種實施島上目標模擬打擊，而「精確」、「關鍵」等字眼表述，這些目標可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所，「在任務區分上，各軍種的目標選擇一定會有所區別，這表明解放軍的實戰準備正在走向實案實景，無疑是對『台獨』分裂勢力的直白警告震懾。」

在共軍舉行環台軍演之際，美國軍方說，驅逐艦「米利厄斯」號周一在南海南沙群島附近執行維護自由航行權任務，並表示這項任務符合國際法。

對此中國南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，「米利厄斯」號未經中國政府批准，非法闖入南沙美濟礁鄰近海域，南部戰區調動海空兵力，全程跟監警戒。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。