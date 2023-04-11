兩因素干擾 去年存貨額增逾8千億 CRIF示警供應鏈去庫存速度恐放緩

中華徵信所 (CRIF) 今 (11) 日出具報告指出，上市櫃去 (2022) 年存貨總額較 2021 年第 4 季增加 8239.46 億元，受通膨、俄烏戰爭影響，供應鏈去庫存速度可能比預估還要緩慢。

CRIF 引述 WTO 最新報告指出，受制俄烏戰事與通膨影響，導致今 (2023) 年全球商品貿易年增率可能放緩至 1.7%，此增幅遠低於 2008 年金融海嘯以來，年平均成長率 2.6%，CRIF 示警，台灣應嚴正看待今年全球商品貿易低成長率的現象。

根據 CRIF 統計，去年全體上市櫃公司 (不含金融業) 第 1 季到第 4 季的存貨金額分別為 7 兆 2119.12 億元、7 兆 5191.41 億元、7 兆 6689.12 億元及 7 兆 3565.19 億元，全年存貨高峰落在第 3 季。

CRIF 表示，雖然第 4 季的存貨總金額較第 3 季減少 3123.93 億元，減幅 4.07%，但仍比第 1 季增加 1446.08 億元，增幅 2.01%，意即上市櫃公司存貨總金額雖在第 4 季開始下降，但存貨總金額仍比第 1 季高。

以 2021 年第 4 季為例，存貨總金額僅 6 兆 5325.73 億元，但比 2022 年存貨總金額卻增加 8239.46 億元，增幅高達 12.61%，顯示上市櫃公司的「去庫存」速度緩慢。

而從今年前 2 季上市櫃公司的總營收預估衰退的趨勢來看，今年第 1 季的庫存消化也會比 2022 年第 4 季的 3123.91 億元來得低。

根據 CRIF 預估，上市櫃要把庫存總金額降至 2021 年第 4 季的 6 兆 5325.73 億元以下，推估至少還要 2 個季度的時間，換言之要等到今年第 3 季結束；如果要降至 2020 年第 4 季的 5 兆 671.40 億元的存貨低水位，預估還要一年半左右的時間。

CRIF 強調，今年第 2 季是否就是上市櫃公司存貨的最低點，企業應該保守看待，並做好相對的準備。

值得注意的是，2022 年第 4 季上市櫃公司 (不含金融業) 有 62.72% 的公司存貨金額下降，但是存貨金額下降達 10% 以上的公司僅占全體上市櫃公司約 29.38%，存貨金額下降 30% 以上只剩 3.59%，顯見個別公司存貨下降幅度普遍不高。

另有 37.28% 的上市櫃公司存貨金額不減反增，其中存貨金額增幅 30% 以上的公司占全體上市櫃公司 3.89%，占比還超過存貨金額減幅 30% 以上的 3.59%；合計存貨金額增幅達 10% 以上的公司占比為 13.41%，顯示有 13.41% 上市櫃公司對去化庫存完全沒有能力應對，對營運來說具有相當大的風險。