盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至138.5元，漲幅達7.36%

博智(8155-TW)11日11:48股價上漲9.5元，報138.5元，漲幅7.36%，成交3,207張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價下跌2.27%，櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+358 張
  • 外資買賣超：-313 張
  • 投信買賣超：+674 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：-107 張
  • 融券增減：-152 張

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