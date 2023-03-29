〈台股盤前〉節前賣壓今日爲重中之重 這個類股會是買盤焦點

台股 28 日收盤下跌 128.83 點或 0.83%，收盤報 15701.48 點，成交值 2146.65 億元，大盤已跌破 5 日線，但站在 10 線之上，市場專家認為，台股仍面臨在高檔拉回震盪壓力，連假前的賣壓應以今天最重，大盤類股輪動的態勢將會以 AI、綠能及電動車爲節前及節後的重點類股。

證券分析師黃漢成說，在類股輪動的態勢中，今天的觀光旅遊相關個股應是市場買盤重點。

今天早晨收盤的美股數據表現都不理想，四大指數都收黑，收盤道瓊指數下跌 37.83 點，或 0.12%，收 32,394.25 點。那斯達克指數下跌 52.76 點，或 0.45%，收 11,716.08 點。標普 500 指數下跌 6.26 點，或 0.16%，收 3,971.27 點。費城半導體指數下跌 26.31 點，或 0.85%，收 3,057.27 點。

但是，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.17%。

在目前消費全球消費性電子仍處去化庫存階段，且處於市場的淡季之中，法人注意的台股族群在內需消費、生技醫療、軍工、航太、綠能及儲能等，但是國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，漲多個股在季底也可能出現投信結帳的賣壓出現，在籌碼面相當不利。但台股主要由族群的題材主導盤勢發展，但市場量能是否回升爲後續台股能否強勢反彈的重要關鍵。

就市場訊息來看，智慧城市展開展，大同 (2371-TW) 電力能源事業再報捷，子公司大同智能總經理黃允巍表示，已成為電動車龍頭廠特斯拉 (TSLA-US) 充電樁的合格建置廠商，去年建置逾 500 支，今年建置量提升超過 3 倍，囊括最多訂單，加上太陽能與儲能建置案持續推進，目標今年營收再成長 50%。

面板廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪 28 日表示，2023 年下半年面板業景氣會比上半年好，目前看來，歐美銀行財務危機並未造成系統性影響。

PCB 廠博智 (8155-TW) 去 (2022) 年稅後純益以 5.56 億元創新高，年增 42.33%，每股純益達 11.17 元，董事會決議擬配發去年股利每股現金 7.3 元，爲目前已公布去年股利的 PCB 全製程廠中最高者。