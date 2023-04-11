盤中速報 - 精英(2331)急拉2.42%報23.35元，成交1,976張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.42%，11日09:38報23.35元，成交1,976張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價下跌1.98%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,414 張
  • 外資買賣超：-2,601 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+187 張
  • 融資增減：-757 張
  • 融券增減：+307 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.05%

$12,705

原投組報酬率

+21.88%

$12,188

投組標的成分

  • 40%

    M31

    6643

  • 20%

    今皓

    3011

  • 20%

    中興電

    1513

  • 10%

    聯一光

    3441

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞