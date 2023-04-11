盤中速報 - 精英(2331)急拉2.42%報23.35元，成交1,976張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.42%，11日09:38報23.35元，成交1,976張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價下跌1.98%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,414 張
- 外資買賣超：-2,601 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+187 張
- 融資增減：-757 張
- 融券增減：+307 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.05%
$12,705
原投組報酬率
+21.88%
$12,188
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%