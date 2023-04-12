盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至95.0元，漲幅達7.95%

華城(1519-TW)12日09:00股價上漲7元，報95.0元，漲幅7.95%，成交777張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲26.98%，台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,488 張
- 外資買賣超：+3,870 張
- 投信買賣超：+1,100 張
- 自營商買賣超：+518 張
- 融資增減：+207 張
- 融券增減：-779 張
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