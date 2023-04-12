盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至95.0元，漲幅達7.95%

華城(1519-TW)12日09:00股價上漲7元，報95.0元，漲幅7.95%，成交777張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲26.98%，台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,488 張
  • 外資買賣超：+3,870 張
  • 投信買賣超：+1,100 張
  • 自營商買賣超：+518 張
  • 融資增減：+207 張
  • 融券增減：-779 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.73%

$13,273

原投組報酬率

+24.71%

$12,471

投組標的成分

  • 40%

    中興電

    1513

  • 20%

    十銓

    4967

  • 20%

    天鈺

    4961

  • 10%

    晶豪科

    3006

  • 10%

    摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞