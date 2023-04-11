盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.22%報87.1元，成交9,469張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.22%，11日11:13報87.1元，成交9,469張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲5.42%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,327 張
- 外資買賣超：+2,305 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：+449 張
- 融券增減：+1,395 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.06%
$12,306
原投組報酬率
+14.86%
$11,486
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
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