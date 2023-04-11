盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.22%報87.1元，成交9,469張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.22%，11日11:13報87.1元，成交9,469張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

敦泰(3545-TW)近5日股價上漲5.42%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,327 張
  • 外資買賣超：+2,305 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：+449 張
  • 融券增減：+1,395 張

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