盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.38%報1075.0元，成交627張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.38%，11日09:12報1075.0元，成交627張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌0.95%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.71%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+279 張
- 外資買賣超：-212 張
- 投信買賣超：+426 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：-37 張
- 融券增減：-25 張
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+22.13%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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