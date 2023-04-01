全球景氣風向球 南韓3月出口連六降 跌幅為前月近兩倍

南韓 3 月出口連續第六個月下滑，而且跌幅幾乎是 2 月的近 2 倍，主因是經濟降溫，導致全球半導體需求欲振乏力。

南韓經產省周六 (1 日) 公布初步數據，南韓 3 月出口較去年同期減少 13.6% 至 551.2 億美元，降幅較 2 月的 7.5% 明顯擴大，但比市場原本預估的 17.9% 和緩。

南韓出口數據向來是全球貿易風向球，因南韓外銷產品包括晶片、顯示面板和成品油，橫跨供應鏈多個面向。

占南韓出口五分之一的半導體項目暴減 35%，反映記憶體晶片價格下跌，且需求疲乏。顯示器出口也重挫 41.6%，不過汽車外銷較去年同期躍增 64.2%。

南韓對最大貿易夥伴中國的出口，在 3 月則驟降 33%。

由於全球央行還在升息道路上，世界各地需求預料仍呈現疲軟，而矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 相繼倒閉、瑞士信貸 (Credit Suisse) 緊急由瑞士銀行 (UBS) 收購所引發的一連串銀行業風暴，更重傷消費者信心並增添市場動盪。

南韓 3 月進口也減少 6.4% 至 597.5 億美元，這使 3 月出現貿易逆差 46.2 億美元，是六個月來最小。韓國貿易收支已經連續一年都處在赤字。

出口也是南韓經濟的引擎，在出口動能疲弱的情況下，南韓去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 陷入萎縮，今年第 1 季想恢復成長也不容易。

南韓政府期待半導體價格將在下半年回春，進而帶動經濟成長，也寄望中國經濟重啟能提振南韓的出口產業。

摩根士丹利預測，亞洲出口可能已經觸底，但復甦比起前幾波會相對緩慢。