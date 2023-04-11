盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至85.6元，漲幅達7%

華城(1519-TW)11日09:06股價上漲5.6元，報85.6元，漲幅7%，成交6,008張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲15.44%，台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,552 張
  • 外資買賣超：+4,357 張
  • 投信買賣超：+691 張
  • 自營商買賣超：+504 張
  • 融資增減：+887 張
  • 融券增減：-894 張

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