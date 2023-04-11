盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至85.6元，漲幅達7%

華城(1519-TW)11日09:06股價上漲5.6元，報85.6元，漲幅7%，成交6,008張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲15.44%，台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,552 張
- 外資買賣超：+4,357 張
- 投信買賣超：+691 張
- 自營商買賣超：+504 張
- 融資增減：+887 張
- 融券增減：-894 張
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