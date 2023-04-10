〈華城專訪〉攜手國際大廠MHI Vestas 切入風機組裝領域

隨著綠能與電動車產業需求成長，華城 (1519-TW) 多年來佈局效益也逐漸顯現，除原有的風機電力設備相關業務外，今年也與國際風機系統大廠 MHI Vestas(MVOW)攜手合作，順利切入風機組裝領域，成為首家跨入此業務的台廠。

MHI Vestas 2020 年底向華城承租台中港廠，作為組裝營運廠區，實踐 V174 風機技術在台組裝計畫，包括風機輪轂組裝和機艙相關零組件最終組裝及測試，都在此廠區進行。

由於 MHI Vestas 承租的為華城台中港廠一半空間，另一半仍是華城所有，華城受惠「同在一個屋簷下」的地理位置優勢、加上自身電機技術實力，獲 MHI Vestas 青睞，商討雙方在風機組裝上的人力、製程需求上，如何相互搭配與支援。

華城執行長許逸晟表示，台中港廠為 MHI Vestas 主要風機組裝生產基地，等於所有零組件都會送到該廠區，進行塔架、甚至風機葉片組裝，雙方今年將展開合作，至於合作製程類別還在討論中。

華城目前在離岸風電領域的佈局，除出貨風機塔架內的變壓器與配電盤等電力轉換零件，也為台電及海能風電兩座離岸風場，建置變電站與負責陸域電力系統工程統包。

華城今年主要成長動能來自三大領域，包括台電汰舊換新及強韌電網計畫、離岸風機業務、外銷需求等。許逸晟表示，以目前市況來看，「蠻樂觀、火熱的」，在市場對大型電力設備需求強勁下，交期已由 6-8 個月拉長至 12 個月，人力調配也從 1.5 班制增加至 2.5 班制。