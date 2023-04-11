〈台股盤前要聞〉台積電Q1營收低於財測、聯發科探11季低點 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，半導體大廠 3 月營收相繼出爐，台積電達 1454.08 億元，月減 10.9%，探近 17 個月低點，第一季營收 5086.33 億元，低於財測預期；聯發科 3 月營收則為 429.58 億元，月增 41.73%，第一季營收 956.52 億元，下探 11 季低點。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

台積電 3 月營收 1454 億元 月減 1 成探 17 個月低點 Q1 低於財測預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (10) 日公告 3 月營收 1454.08 億元，月減 10.9%，年減 15.4%，為近 17 個月低點；第一季營收 5086.33 億元，季減 18.7%，年增 3.6%，為歷年同期新高，但低於財測預期。閱讀全文...

聯發科 Q1 營收 957 億元 探 11 季低點 Q2 可望好轉

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 3 月營收 429.58 億元，月增 41.73%，年減 27.41%，累計第一季營收 956.52 億元，季減 11.6%，年減 32.98%；受 4G 手機需求疲軟、5G 晶片平均價格下滑影響，聯發科第一季營收跌破千億元，下探 11 季低點，符合預期，隨著客戶近期開始回補庫存，本季營收可望走揚。閱讀全文...

2 因素影響 3 月外匯存底 5602.79 億美元 連續 6 個月正成長

受惠於外匯存底投資運用收益增加、主要貨幣對美元匯率升值，我 3 月外匯存底金額為 5602.79 億美元，較 2 月增加 19.07 億美元，連續 6 個月成長，續創新高紀錄。閱讀全文...

金管會：研議台股款券入帳改為 T+1、爭取升格為 MSCI 已開發國家

目前台股款券入帳須 T+2 日，由於印度今 (2023) 年開始實施 T+1、美國也會在明年調整為 T+1，台股是否跟進國際？證期局局長張振山昨 (10) 日表示，由於正負影響都有，所以還要研議；同時也將研議爭取升格為 MSCI 已開發國家指數中。閱讀全文...

面板廠 3 月營收回溫 雙虎月增逾 1 成、彩晶成長 47%

面板廠昨 (10) 日相繼公告 3 月營收，友達 (2409-TW) 營收 191.85 億元，月增 19.5%、年減 31.6%；群創 (3481-TW) 營收 175.95 億元，月增 13%、年減 26.8%；彩晶 (6116-TW) 營收 11.29 億元，月增 47.3%、年減 35.1%。閱讀全文...

代工廠 3 月營收出爐 和碩、英業達、廣達及仁寶同步回神

電子代工廠營收昨 (10) 日陸續出爐，和碩 3 月營收重回千億元大關，且與英業達第一季營收均創同期次高。閱讀全文...

廣達、仁寶 3 月營收同步成長雙位數，其中廣達筆電出貨月增 48%、仁寶達 5 成。閱讀全文...

華城電動車充電樁傳捷報 獨吞頂級跑車品牌麥拉倫訂單

華城 (1519-TW) 電動車充電樁佈局有成，除獲 BMW、奧迪等豪華車廠導入，今年更獲得超跑品牌廠青睞，獨家拿下頂級跑車品牌麥拉倫訂單，為華城充電樁業務注入強心針，也為今年公司進軍海外市場的外銷業務拓展，增添更多想像空間。閱讀全文...

慧洋 - KY Q1 每股虧損 0.17 元 2 年半來首見

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 昨 (10) 日公布 3 月合併營收為 13.33 億元，年減 39.5%，自結營業利益 2 億元，年減 82.48%，稅前盈餘 3849 萬元，年減 96.72%，每股盈餘 0.05 元，累計第一季合併營收 35.88 億元，單季稅前虧損 1.28 億元，每股虧損 0.17 元，為 10 個季度來首見虧損。閱讀全文...