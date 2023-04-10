〈華城專訪〉電動車充電樁傳捷報 獨吞頂級跑車品牌麥拉倫訂單

華城 (1519-TW) 電動車充電樁佈局有成，除獲 BMW、奧迪等豪華車廠導入，今年更獲得超跑品牌廠青睞，獨家拿下頂級跑車品牌麥拉倫訂單，為華城充電樁業務注入強心針，也為今年公司進軍海外市場的外銷業務拓展，增添更多想像空間。

華城電能自投入電動車充電站營運服務起，便積極攜手各大車廠，目前為 Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota 委託的全方位充電解決方案服務商，也是 Audi 及 Volvo 充電樁關鍵策略合作夥伴，今年第一季頂級跑車品牌麥拉倫也加入合作行列，華城電能更為其獨家供應商。

華城電能執行長許逸晟表示，今年已獲 3 家車廠新導入，華城都是獨家供應，目前正持續與一些品牌車廠洽談合作。據了解，麥拉倫電動跑車今年就會在台推出。

華城去年增加 40 個充電站點，資本支出約 4000-6000 萬元。許逸晟表示，公司資本支出投入金額，是隨著電動車市場規模成長速度拉升，去年成長近 1 倍，帶動華城充電站建置數量成長 1 倍，今年客戶信心十足，華城充電站建置量可望再翻倍增，目標營收同步翻倍成長。

華城今年也將參與國道高速公路服務區充電站投標，先前第二期標案時，華城為第二最優申請人、僅次中興電，高公局 3 月下旬公開招商的新標案，以不同服務區分為 A、B 兩案，兩案最優申請人不得為同一廠商，也就是說，華城可望拿下其中一案，首度打進高速公路服務區充電市場。

華城電能目前在全台佈建 EVALUE DC 20 座充電樁、AC 220 支充電樁，站點遍及 84 個據點，全台設備連線總功率可達 5765kW，全台市占 3-4 成，目標今年進一步達到 50 座 DC 充電樁、900 座 AC 充電樁，數量都較目前數倍增加。

以充電站營運 (包含軟體與營運) 來看，華城電能在台市占率則有 15%、為龍頭廠商，隨著站穩國內市場腳步，許逸晟表示，今年也將進軍海外市場，陸續與客戶洽談中。

華城電能為華城旗下子公司，去年現增引進宏碁 (2353-TW)、中租 (5871-TW) 集團旗下中租能源為策略性投資人，持股各約 10%，華城持股 65%。

華城早在 2011 年就成立電動車充電設備研發團隊，由許逸晟領軍做產品開發，2012 年出貨第一台設備、客戶為國內電動巴士廠，許逸晟說，當時幾乎沒什麼人要買，接到幾萬元的訂單，就能開心一整天，只要有機會有銷售實績的產品，都去做研發，包括電動堆高機、電動拖車等設備。

華城電能如今從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等，都能一手包辦，站穩市場龍頭地位，可說是「十年鑄一劍」，隨著電動車市場起飛，華城也將開始收割甜美果實。