〈貴金屬盤後〉強勁非農帶旺美元 金價跌到一周低點 

黃金期貨周一 (10 日) 連續第三個交易日收黑，盤中一度跌破 2000 美元，主因是上周五強勁的非農數據提振美元並打壓黃金，以及獲利了結賣壓，投資人正在觀望本周將公布的消費者物價指數 (CPI)。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 22.60 美元或 1.1%，報每盎司 2003.80 美元，盤中最低曾跌至 1996.50 美元。這是最活絡期貨自 4 月 3 日以來最低收盤價。

美國上周五公布 3 月非農就業新增 23.6 萬人，2 月數據上修至 32.6 萬人，第 1 季每月平均新增 34.5 萬人。3 月每小時工資的月增幅從 2 月的 0.2% 擴大至 0.3%，但年增幅從 4.6% 降至 4.2%。

美國就業整體而言依然強勁，代表聯準會 (Fed) 仍有升息空間，美債殖利率和美元雙雙上揚。

RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，黃金之前因為較低的殖利率而受益，但在原油等能源上漲之後，升息可能性重回檯面上，代表金價可能近一步下跌。

根據期貨市場押注，Fed 5 月升息 1 碼機率來到 72%。美元因而攀高，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 102.61，使美元計價的黃金對海外買家來說吸引力降低。

美國本周三盤前公布 3 月 CPI，尾盤公布 3 月會議紀錄。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 認為，黃金和白銀周一下跌，都是獲利了結而非其他因素造成。

Comex 金屬商品交易