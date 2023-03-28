京東方出包 三星提前生產iPhone 15用OLED面板

南韓媒體《TheElec》週一 (27 日) 引述消息人士報導，三星顯示器 (Samsung Display) 從 5 月開始生產用於 iPhone 15 一般版 OLED 面板，這比往常還要早一個月。

三星顯示器 3 月初失去為蘋果整個 iPhone 15 系列生產 OLED 面板的獨家供應商，因為中國面板廠京東方也成為 iPhone 15 一般版 OLED 面板的供應商之一。

然而，消息人士指出，京東方目前正面臨生產問題，包括前置鏡頭和感測器頂部膠囊藥丸周圍的漏光問題。

京東方供應的面板出現漏光問題 (圖片：翻攝 appleinsider)

消息人士透露，由於京東方生產出現問題，蘋果 (AAPL-US) 轉向要求三星支援，三星顯示器透過提前一個月開工來填補產能。

儘管存在生產問題，消息人士稱，京東方仍可能重返 iPhone 15 OLED 面板供應鏈，該公司正在努力解決漏光問題，並可能在一年內回歸此供應鏈。

值得注意的是，由於三星與 LG 曾對京東方提出 OLED 面板專利侵權的指控，並向蘋果抗議要求正視問題的嚴重性，市場預測此舉不利京東方爭取蘋果訂單，預估今年京東方 iPhone OLED 面板產量應不會大幅增加。

此外，對三星顯示器來說，iPhone 15 高階機型的面板 (LTPO TFT OLED 面板) 將按原先計畫於 6 月如期開始，但三星顯示器仍不會獨家供應，因為 LG Display (LGD) 也將在 6 月開始生產 iPhone 新機所用 LTPO TFT OLED 面板。