慧洋-KY Q1每股虧損0.17元 2年半來首見

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收為 13.33 億元，年減 39.5%，自結營業利益 2 億元，年減 82.48%，稅前盈餘 3849 萬元，年減 96.72%，每股盈餘 0.05 元，累計第一季合併營收 35.88 億元，單季稅前虧損 1.28 億元，每股虧損 0.17 元，為 10 個季度來首見虧損。

慧洋表示，散裝市況自去年下半年來受全球景氣衰退影響，運價指數持續走跌，至 2 月底築底反彈，3 月營收已恢復正常水準，月增 44%，預料後市可續揚。

慧洋財務長薛亦駿進一步指出，今年起將積極處分營運效益較差老舊船舶，3 月已處分 2 艘舊船 (Supramax、Handy 各 1 艘，平均船齡約 10 年)，目前還有 2 艘舊船正在洽談，預計今年處分舊船的數量將超越過去 2 年。

同時，慧洋今年已採購 4 艘新船，維持一貫汰舊換新政策，其中，3 月底如期交付今年第 1 艘節能新船，是由尾道造船打造的輕便型船舶，簽訂 1 年期穩定租約，日租金價格約略落在 1.6-1.7 萬美元，優於市場行情。

展望後市，慧洋認為，BDI 指數在 2 月中旬過後強力反彈，顯示全球對原物料需求已見回升，隨著第二季進入南美穀物出口旺季，再加上中國解封效應逐漸發酵，預料目前旗下約有半數左右的指數連動船舶將受惠。

薛亦駿強調，對散裝基本面還是比較看好，原因在於，期待俄烏戰爭告一段落後，災後重建有助帶動散裝需求，以及通膨緩和、中國解封和新造船訂單偏低等偏多因素，而 BDI 近來的反彈是市場健康的徵兆。

慧洋統計，目前整體市場的新造船訂單占總運能僅約 7% 多，比起 2018 年仍是偏低水準，依目前市況判斷，散裝業下半年有望優於上半年、明年再優於今年。