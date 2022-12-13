〈瑩碩法說〉里程碑金+中國藥證到手 營運逐年走揚

瑩碩 (6677-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望後市，總經理顏麟權表示，今年底前有望認列國內藥廠里程碑金，明年抗憂鬱症、思覺失調用藥取得中國藥證，營運力拚逐年成長，法人估明年營收有望優於今年、戰新高，2024 年進入爆發期。

瑩碩在中國有 9 個合作案持續進行中，其中技術授權或共同合作開發共有 3 個品項已送件申請藥證審查，瑩碩自有產品也有 1 項提出藥證申請，包括兩項思覺失調症、抗憂鬱症與降血糖用藥。

顏麟權指出，其中一款思覺失調症用藥今年初已送件，有機會最先取得藥證，若順利取證，明年上半年認列里程碑金；另一款思覺失調症用藥，是運用旗下 CORS(滲透泵控制釋放系統) 技術平台開發而成，預計明年底取得中國藥證後，除有里程碑金外，未來還會有銷售分潤。

抗憂鬱症用藥被視為明年主要營收成長動能，有機會今年底或明年第一季取證、第二季放量出貨，顏麟權表示，由於該藥品為首仿藥 (首款學名藥)，加上尚未列入一致性評價與政府集中採購，利潤較高，目前中國市場規模約人民幣 1 億元。

顏麟權指出，中國一致性評價，要求所有學名藥重做生物等效性試驗 (BE)，杜絕造假以保障藥品的安全與有效性，但中國欠缺劑型開發的技術與經驗，以旗下 CORS 劑型為例，是在藥錠上使用雷射打洞，穩定速率釋放藥物而使用此控釋劑型的原廠藥有 6 個品項，中國市場有多達 1-2 萬個學名藥產品，市場規模高達人民幣 100 億元，由於必須重做 BE，給予公司潛在機會。

除中國以外，瑩碩在日本與韓國市場分別有 4 個與 2 個品項受託開發案洽談中，預計明年可進入簽約；東南亞市場也有 6 個合作案進行中，其中腎科用藥今年順利在泰國、菲律賓取證，預計明年開始出貨。