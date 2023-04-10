龍邦：5/31召集泰山第二次股東臨時會一切合法

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權爭奪戲碼仍在上演中，龍邦今 (10) 日指出，龍邦等 7 名持有泰山逾 50% 股權股東，將在 5 月 31 日在台北召開第二次股東臨時會，並向證交所申請，證交所要求泰山立即依法公告股東臨時會召集事宜，此一泰山第二次股東臨時會召集完全合法。

這是公司法第 173 條之 1 修正以來，繼大同 (2371-TW) 之後，上市公司股東針對經營權依此一修正案召集股東臨時會。

龍邦強調，泰山公司收奉證交所命令後，雖發布上述股東臨時會召集事宜，惟仍指摘證交所命令並未敘明股東臨時會係由哪些股東提起、各自持股為何，其無從確認核實云云。龍邦等召集泰山公司 112 年第 2 次股東臨時會，業經證交所核實股東會召集之申請與法相符，泰山依法僅係奉命發布相關重大訊息，並無任何核實權限，泰山公司要求證交所提供相關文件不啻以證交所之上級機關自居，更無視相關法規規定，龍邦難以苟同此一做法。

龍邦聲明指出，泰山董事長詹景超諸般違法亂紀之舉數不勝數，已身涉嚴重之法律責任，有識者避之唯恐不及，泰山公司經理人值此之際，自應善盡忠實義務，恪遵法令以維護泰山公司及廣大股東之利益，面對不適任之董事長，除應挺身而出阻止其繼續巧立名目濫用公司資源外，更不得濫行興訟妨礙股東正當權利之行使，以趨吉避凶、自利利人，更可因此彰顯經理人之專業及操守。