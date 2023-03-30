泰山再發三點聲明澄清指控 指有心人打烏賊戰太荒謬

泰山 (1218-TW) 針對公司經營權之爭議，別有用心之「股東」，反覆以鉅資刊登廣告提出指控，為免社會大眾受其操弄而誤解，今 (30) 日晚間再次澄清，泰山公司對經營權之爭所引起之紛擾向全體股東、消費者致意。

泰山的聲明內容如下：

一、 本公司為優化資產、增加收益，確曾委任寬量國際股份有限公司（下稱寬量公司），提供財務顧問服務，對公司資產作整體性評估。有關全家便利商店股份有限公司股份 (5903-TW) 之出售案，該公司基於商業機密之考量，於整個交易過程，自始未向泰山明確透露買方身分，故本公司董事長未曾於交易前後與買方接觸。至於該交易行為，則依公開市場及相關法規進行，並無賤賣之情，嗣後完成交易，給付合理報酬，亦符合市場行情。基此，當絕無刊登內容指控背信、非常規交易等不法行為，否則司法怎會支持假處分案之判決。

二、 本公司經營績效一路以來穩定攀升，甚至月營收於去年 7 月起，首度破新台幣（下同）10 億元大關，為公司史上最高月營收紀錄，此實有賴公司全體努力所致，自有慰勞之必要。加以處分全家獲益後，公司年度淨獲益高達約 60 億元，亦屬公司創歷史以來之鉅額，故本公司就該獲利除清償公司債務、增加資本支出及預留投資部位外，基於獲利共享之精神，計劃將收益大方分享給股東，且建議提列在章程所定範圍內之員工酬勞，而為衡平經營團隊之用心，併提撥合乎規定之董事酬勞，使不論公司派或市場派董事均可同享公司經營成果。所以，豈有自肥、欺負股東之荒謬說詞？

三、 署名為「股東」之有心人士，近期反覆以鉅資刊登不實廣告，而使出「烏賊戰術」汙衊現行經營團隊，是否為移轉媒體焦點，殊值玩味。而自全家處分案以來，有心人士一再運用司法手段、媒體廣告等力量，阻擋公司正常營運，製造紛擾，嗣交易完成後，為覬覦該等龐大資金運用，一再以查帳、發佈不實消息等方式，不當影響大眾視聽，相信日後輿論自有公評。本公司再次重申，公司經營團隊始終秉持著遵守法令、落實公司治理之態度，以為股東創造最大利益、保障消費者權益為優先考量，對於有心人士為爭奪經營權而對本公司不實指控，本公司必當追究民刑事責任，以維護本公司清譽，確保股東權益。本公司對經營權之爭所引起之紛擾特此向全體股東、消費者致意，也期盼全體股東能理解支持本公司照顧員工、與股東分享獲利之立場，持續支持本公司。¬