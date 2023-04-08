鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至30.72元，預估目標價為420元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.9元下修至30.72元，其中最高估值36.08元，最低估值25.27元，預估目標價為420元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 36.08 41.53 35.41
最低值 25.27 29.04 35.41
平均值 30.93 34.41 35.41
中位數 30.72 34.09 35.41

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 105,840,000 123,900,000 116,036,000
最低值 95,107,000 97,940,000 116,036,000
平均值 100,665,130 109,929,760 116,036,000
中位數 101,078,000 108,235,500 116,036,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 45.96 63.87 19.42 13.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 109,956,674 135,365,510 79,955,520 64,372,306

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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