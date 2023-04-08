鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至30.72元，預估目標價為420元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.9元下修至30.72元，其中最高估值36.08元，最低估值25.27元，預估目標價為420元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|36.08
|41.53
|35.41
|最低值
|25.27
|29.04
|35.41
|平均值
|30.93
|34.41
|35.41
|中位數
|30.72
|34.09
|35.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|105,840,000
|123,900,000
|116,036,000
|最低值
|95,107,000
|97,940,000
|116,036,000
|平均值
|100,665,130
|109,929,760
|116,036,000
|中位數
|101,078,000
|108,235,500
|116,036,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|45.96
|63.87
|19.42
|13.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
|64,372,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。