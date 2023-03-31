三大法人買超台股162.4億元 外資抱股過節再買逾百億

清明連假前最後一個交易日，台股今 (31) 日開高，一度漲逾百點、衝上 15951 點突破前高，電子、金融股普遍走揚，但多頭追價力道有限，權王台積電熄火，加權指數終場小漲 18.63 點，收在 15868.06 點，成交量已連續 3 個交易日未達 2000 億元。三大法人皆站買方，聯手買超 162.4 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資抱股過節意願高，加碼買超 119.24 億元，為連 3 買；投信回頭買超 8.51 億元；自營商同步站在買方，買超 34.71 億元。三大法人合計買超 162.4 億元。

台股周線翻黑，累計本周下跌 46.64 點；月線連 3 紅，累計 3 月上漲 364.27 點；季線連 2 紅，累計第一季上漲 1730.37 點。

權王台積電 (2330-TW) 今天陷入盤整，終場小跌以 533 元作收；聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW)、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股上漲超過 1%，聯詠 (3034-TW)、南亞科 (2408-TW) 股價更勁揚約 4%；而大立光 (3008-TW) 賣壓偏重，終場跌逾 1%。

美光看好記憶體景氣將觸底，三星也研擬進一步減產，帶動 DRAM 族群延續強勢表現，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等相關概念股大漲超過 4%，NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 同受買盤青睞，股價漲近 3%。

金融股今天普遍走揚，其中台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW) 上漲逾 1%，兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2881-TW) 等均在盤上表現。貨櫃三雄止跌，其中陽明 (2609-TW) 漲勢較為凌厲，收盤上漲 1.6%。