鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為164元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.13元上修至10.13元，其中最高估值14.27元，最低估值7.43元，預估目標價為164元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.27
|14.31
|13.5
|最低值
|7.43
|10.19
|13.5
|平均值
|10.16
|11.58
|13.5
|中位數
|10.13
|11.17
|13.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|40,110,000
|36,847,230
|35,922,210
|最低值
|28,112,000
|30,705,000
|35,922,210
|平均值
|31,898,790
|34,201,640
|35,922,210
|中位數
|32,109,000
|34,260,000
|35,922,210
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.34
|15.55
|13.36
|8.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。