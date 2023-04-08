鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為164元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.13元上修至10.13元，其中最高估值14.27元，最低估值7.43元，預估目標價為164元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.27 14.31 13.5
最低值 7.43 10.19 13.5
平均值 10.16 11.58 13.5
中位數 10.13 11.17 13.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 40,110,000 36,847,230 35,922,210
最低值 28,112,000 30,705,000 35,922,210
平均值 31,898,790 34,201,640 35,922,210
中位數 32,109,000 34,260,000 35,922,210

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.34 15.55 13.36 8.37
營業收入
(單位：新台幣千元)		 37,003,082 29,391,183 27,072,342 28,243,214

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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