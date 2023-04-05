〈Q2產業前瞻〉歐美庫存高且消化慢 自行車產業保守以對

後疫情時代，歐美市場的中低階自行車高庫存不利，仍對巨大 (9921-TW) 、美利達 (9914-TW)、明係 (6804-TW) 等整車廠營運形成重大挑戰，使得第二季、第三季的傳統旺季有旺季不旺之虞，而自行零組件廠對第二季的看法更是悲觀，目前觀察的重點在中國市場的銷售及 E-Bike 需求是否持續。

巨大目前判斷，歐美市場的自行車庫存，需要經過第二季及第三季兩個旺季進行消化，最快在 9 月恢復正常，但第四季又將進入傳統的淡季，意味 2023 年巨大可能面臨全年沒有旺季的業績表現可言。

巨大執行長劉湧昌指出，歐美市場的自行車庫存「消化速度比原預期來得慢」且「庫存比想像中來得高」，預期今年營運遜色，但在目前的整體環境面臨去化庫存市況下，市場的亮點在於中國大陸的銷售成長及歐美對於高階車款及電動輔助自行車的需求。

就中國大陸市場需求來看，去年美利達在中國的產銷量約 57 萬台，今年有望成長 10-15% 左右。巨大在中國大陸市場高階自行車銷售極其旺盛，2022 年銷售金額成長到人民幣 30 億餘元，預估 2023 年仍有雙位數的成長。

明係雖然出現原有客戶砍單，但積極開發高階新車款及引進新客戶，預估今年出貨維持去年的 8.2 萬台水準，預估營收的成長來自於 ASP 的成長。